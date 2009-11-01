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Олимпиада
Владислав Аксютенко
№20
Нападающий
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 апр. 1983 (37) лет
Рост
173
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2009
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
14:00
Волга
3 : 1
СКА-Хабаровск
63'
63'
63'
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
14:00
63'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Волга
3
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 39 тур
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
8:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
Волгарь
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
8:00
минуты: 54' - 90'
Россия. Первый дивизион, 38 тур
СКА-Хабаровск
0
Волгарь
2
минуты: 54' - 90' / Россия. Первый дивизион, 38 тур
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 3
Анжи
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
11:00
минуты: 73' - 90'
Россия. Первый дивизион, 37 тур
СКА-Хабаровск
2
Анжи
3
минуты: 73' - 90' / Россия. Первый дивизион, 37 тур
03.05.2009
03 мая 2009
вс
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Металлург
03.05.2009
03 мая 2009
вс
11:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
СКА-Хабаровск
2
Металлург
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Первый дивизион, 8 тур
08.04.2009
08 апр. 2009
ср
16:00
Урал
2 : 1
СКА-Хабаровск
08.04.2009
08 апр. 2009
ср
16:00
минуты: 67' - 90'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Урал
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 67' - 90' / Россия. Первый дивизион, 3 тур
28.03.2009
28 марта 2009
сб
10:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Чита
28.03.2009
28 марта 2009
сб
10:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
СКА-Хабаровск
1
Чита
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Первый дивизион, 1 тур