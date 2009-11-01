Владислав Аксютенко
№20
Нападающий
Подписаться
Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 апр. 1983 (37) лет
Рост
173
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 14:00
Волга
3 : 1
СКА-Хабаровск
63'
63'
63'
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 14:00
63'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Волга
3
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 39 тур
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 8:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
Волгарь
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 8:00
минуты: 54' - 90'
Россия. Первый дивизион, 38 тур
СКА-Хабаровск
0
Волгарь
2
минуты: 54' - 90' / Россия. Первый дивизион, 38 тур
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 11:00
СКА-Хабаровск
2 : 3
Анжи
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 11:00
минуты: 73' - 90'
Россия. Первый дивизион, 37 тур
СКА-Хабаровск
2
Анжи
3
минуты: 73' - 90' / Россия. Первый дивизион, 37 тур
03.05.2009 03 мая 2009 вс 11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Металлург
03.05.2009 03 мая 2009 вс 11:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
СКА-Хабаровск
2
Металлург
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Первый дивизион, 8 тур
08.04.2009 08 апр. 2009 ср 16:00
Урал
2 : 1
СКА-Хабаровск
08.04.2009 08 апр. 2009 ср 16:00
минуты: 67' - 90'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Урал
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 67' - 90' / Россия. Первый дивизион, 3 тур
28.03.2009 28 марта 2009 сб 10:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Чита
28.03.2009 28 марта 2009 сб 10:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
СКА-Хабаровск
1
Чита
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Первый дивизион, 1 тур