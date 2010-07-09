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Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Андрей Лаврик
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 дек. 1974 (46) лет
Рост
179
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
09.07.2010
09 июля 2010
пт
18:30
Динамо
0 : 1
Балтика
09.07.2010
09 июля 2010
пт
18:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Динамо
0
Балтика
1
был в запасе
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:30
Балтика
2 : 0
Сочи
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:30
минуты: 1' - 76'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Балтика
2
Сочи
0
минуты: 1' - 76' / Россия. Первый дивизион, 17 тур
15.06.2010
15 июня 2010
вт
14:30
Иртыш
2 : 0
Балтика
15.06.2010
15 июня 2010
вт
14:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Иртыш
2
Балтика
0
был в запасе
12.06.2010
12 июня 2010
сб
14:00
Урал
1 : 0
Балтика
12.06.2010
12 июня 2010
сб
14:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Урал
1
Балтика
0
был в запасе
04.06.2010
04 июня 2010
пт
19:00
Балтика
0 : 0
Волга
04.06.2010
04 июня 2010
пт
19:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Балтика
0
Волга
0
был в запасе
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
19:00
Балтика
3 : 2
Ротор
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
19:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Балтика
3
Ротор
2
был в запасе
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
17:00
Балтика
1 : 1
Волгарь
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
17:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Балтика
1
Волгарь
1
был в запасе
13.04.2010
13 апр. 2010
вт
17:00
Мордовия
1 : 0
Балтика
13.04.2010
13 апр. 2010
вт
17:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Мордовия
1
Балтика
0
был в запасе