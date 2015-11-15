Евгений Кобозев
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
ВПС Вааса
Гражданство
Россия
Дата рождения
11 янв. 1990 (31) год
Рост
186
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 17:00
Зенит-2
2 : 1
Тосно
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Зенит-2
2
Тосно
1
был в запасе
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 9:00
Байкал
0 : 2
Тосно
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 9:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Байкал
0
Тосно
2
был в запасе
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 20:00
Балтика
1 : 3
Тосно
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
1
Тосно
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
15.10.2015 15 окт. 2015 чт 13:00
Тосно
0 : 1
Сибирь
15.10.2015 15 окт. 2015 чт 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Тосно
0
Сибирь
1
был в запасе
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 16:00
Волга
1 : 1
Тосно
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Волга
1
Тосно
1
был в запасе
21.09.2015 21 сент. 2015 пн 19:00
Тосно
0 : 2
Луч
82'
82'
82'
21.09.2015 21 сент. 2015 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Тосно
0
Луч
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 17:00
Тюмень
1 : 0
Тосно
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Тюмень
1
Тосно
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур