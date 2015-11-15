Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Квинси Промес
Джером Боатенг
Эрлинг Браут Холанд
Гарет Бэйл
Килиан Мбаппе
Мануэль Нойер
Россия
Словакия
Япония
Косово
Германия
Исландия
Мальта
США
Норвегия
Ирландия
Китай
Ливерпуль
Тоттенхэм
Реал
Фиорентина
Манчестер Сити
Эйбар
Генк
Шальке-04
Краснодар
Бавария
Шахтер
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Евгений Кобозев
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
ВПС Вааса
Гражданство
Россия
Дата рождения
11 янв. 1990 (31) год
Рост
186
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2015/2016
2012/2013
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
17:00
Зенит-2
2 : 1
Тосно
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Зенит-2
2
Тосно
1
был в запасе
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
9:00
Байкал
0 : 2
Тосно
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
9:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Байкал
0
Тосно
2
был в запасе
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
20:00
Балтика
1 : 3
Тосно
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
1
Тосно
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
13:00
Тосно
0 : 1
Сибирь
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Тосно
0
Сибирь
1
был в запасе
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
16:00
Волга
1 : 1
Тосно
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Волга
1
Тосно
1
был в запасе
21.09.2015
21 сент. 2015
пн
19:00
Тосно
0 : 2
Луч
82'
82'
82'
21.09.2015
21 сент. 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Тосно
0
Луч
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
17:00
Тюмень
1 : 0
Тосно
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Тюмень
1
Тосно
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур