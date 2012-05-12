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Евро-2020
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Олимпиада
Вячеслав Дмитриев
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 мая 1990 (30) лет
Рост
177
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
12.05.2012
12 мая 2012
сб
17:00
Динамо
1 : 0
Мордовия
12.05.2012
12 мая 2012
сб
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 52 тур
Динамо
1
Мордовия
0
был в запасе
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
15:00
Сибирь
0 : 0
Динамо
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 49 тур
Сибирь
0
Динамо
0
был в запасе
19.04.2012
19 апр. 2012
чт
16:00
Урал
0 : 0
Динамо
19.04.2012
19 апр. 2012
чт
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 47 тур
Урал
0
Динамо
0
был в запасе
25.05.2011
25 мая 2011
ср
15:00
Сибирь
4 : 1
Динамо
25.05.2011
25 мая 2011
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 11 тур
Сибирь
4
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 11 тур
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:00
Мордовия
3 : 2
Динамо
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
Мордовия
3
Динамо
2
был в запасе
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
Динамо
0 : 0
Волгарь
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 5 тур
Динамо
0
Волгарь
0
был в запасе
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
18:30
Балтика
0 : 0
Динамо
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
18:30
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 4 тур
Балтика
0
Динамо
0
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 4 тур
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
18:00
Динамо
4 : 2
Химки
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур
Динамо
4
Химки
2
был в запасе