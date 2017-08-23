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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Сергей Давыдов
№10
Нападающий
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Команда
КАМАЗ
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 июля 1985 (35) лет
Рост
188
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2017/2018
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
23.08.2017
23 авг. 2017
ср
19:00
Арарат-Армения
2 : 1
Балтика
41'
41'
41'
23.08.2017
23 авг. 2017
ср
19:00
41'
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/32 финала
Арарат-Армения
2
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/32 финала