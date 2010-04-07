Сергей Горелов
№57
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
29 апр. 1985 (35) лет
Рост
185
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.04.2010 07 апр. 2010 ср 18:30
Зенит
2 : 0
Волга
07.04.2010 07 апр. 2010 ср 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Зенит
2
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/4 финала