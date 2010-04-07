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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Сергей Горелов
№57
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
29 апр. 1985 (35) лет
Рост
185
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
Сезон:
2009/2010
07.04.2010
07 апр. 2010
ср
18:30
Зенит
2 : 0
Волга
07.04.2010
07 апр. 2010
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Зенит
2
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/4 финала