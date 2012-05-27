Владимир Воскобойников
№9
Нападающий
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Команда
Динамо
Гражданство
Эстония
Дата рождения
2 февр. 1983 (38) лет
Рост
189
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.05.2012 27 мая 2012 вс 17:00
Волгарь
0 : 1
Химки
27.05.2012 27 мая 2012 вс 17:00
минуты: 86' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 49 тур
Волгарь
0
Химки
1
минуты: 86' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 49 тур
08.05.2012 08 мая 2012 вт 6:00
Луч
1 : 2
Химки
68'
68'
68'
08.05.2012 08 мая 2012 вт 6:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 46 тур
Луч
1
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 46 тур
20.04.2012 20 апр. 2012 пт 18:00
Химки
0 : 2
Торпедо
71'
71'
71'
20.04.2012 20 апр. 2012 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 43 тур
Химки
0
Торпедо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 43 тур
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 13:00
Химки
1 : 1
Балтика
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 41 тур
Химки
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 41 тур
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 7:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Химки
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 7:00
минуты: 1' - 69'
Россия. ФНЛ Второй этап, 40 тур
СКА-Хабаровск
2
Химки
1
минуты: 1' - 69' / Россия. ФНЛ Второй этап, 40 тур
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 14:00
Химки
3 : 1
Торпедо
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 14:00
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ Второй этап, 35 тур
Химки
3
Торпедо
1
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ Второй этап, 35 тур
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 17:00
Мордовия
2 : 1
Химки
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 33 тур
Мордовия
2
Химки
1
был в запасе
06.10.2011 06 окт. 2011 чт 18:00
Химки
1 : 1
Волгарь
06.10.2011 06 окт. 2011 чт 18:00
минуты: 76' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 32 тур
Химки
1
Волгарь
1
минуты: 76' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 32 тур
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 19:00
Балтика
4 : 1
Химки
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 19:00
минуты: 1' - 52'
Россия. ФНЛ Второй этап, 29 тур
Балтика
4
Химки
1
минуты: 1' - 52' / Россия. ФНЛ Второй этап, 29 тур
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 18:00
Химки
1 : 0
Луч
55'
55'
55'
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 18:00
минуты: 1' - 81'
Россия. ФНЛ Второй этап, 28 тур
Химки
1
Луч
0
минуты: 1' - 81' / Россия. ФНЛ Второй этап, 28 тур
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 18:00
Химки
2 : 1
СКА-Хабаровск
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 18:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 27 тур
Химки
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 27 тур
19.08.2011 19 авг. 2011 пт 17:00
Урал
5 : 2
Химки
19.08.2011 19 авг. 2011 пт 17:00
минуты: 1' - 70'
Россия. ФНЛ Второй этап, 22 тур
Урал
5
Химки
2
минуты: 1' - 70' / Россия. ФНЛ Второй этап, 22 тур
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 18:00
Химки
0 : 0
Динамо
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 21 тур
Химки
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 21 тур
27.06.2011 27 июня 2011 пн 18:00
Химки
1 : 3
Сибирь
27.06.2011 27 июня 2011 пн 18:00
минуты: 64' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 18 тур
Химки
1
Сибирь
3
минуты: 64' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 18 тур
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:30
Торпедо
3 : 3
Химки
90'
90'
90'
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:30
90'
минуты: 55' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
Торпедо
3
Химки
3
минуты: 55' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
04.06.2011 04 июня 2011 сб 15:30
Химки
0 : 6
Мордовия
04.06.2011 04 июня 2011 сб 15:30
минуты: 51' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 13 тур
Химки
0
Мордовия
6
минуты: 51' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 13 тур
27.05.2011 27 мая 2011 пт 18:00
Волгарь
1 : 0
Химки
27.05.2011 27 мая 2011 пт 18:00
минуты: 39' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 12 тур
Волгарь
1
Химки
0
минуты: 39' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 12 тур
07.05.2011 07 мая 2011 сб 7:00
Луч
0 : 0
Химки
07.05.2011 07 мая 2011 сб 7:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
Луч
0
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
04.05.2011 04 мая 2011 ср 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Химки
04.05.2011 04 мая 2011 ср 11:00
минуты: 63' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 7 тур
СКА-Хабаровск
1
Химки
0
минуты: 63' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 7 тур
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 16:00
Химки
3 : 1
Урал
61'
61'
61'
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 16:00
минуты: 1' - 68'
Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур
Химки
3
Урал
1
минуты: 1' - 68' / Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур