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Евро-2020
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Киберспорт
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Олимпиада
Давид Цораев
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 мая 1983 (37) лет
Рост
174
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2013/2014
05.05.2014
05 мая 2014
пн
19:00
Балтика
3 : 0
СКА-Хабаровск
05.05.2014
05 мая 2014
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Балтика
3
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
09.04.2014
09 апр. 2014
ср
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 2
Уфа
09.04.2014
09 апр. 2014
ср
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
СКА-Хабаровск
2
Уфа
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
16:00
Химик
0 : 1
СКА-Хабаровск
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Химик
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
09.03.2014
09 марта 2014
вс
16:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
СКА-Хабаровск
45'
45'
45'
09.03.2014
09 марта 2014
вс
16:00
45'
минуты: 1' - 88'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Спартак-Нальчик
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 88' / Россия. ФНЛ, 26 тур