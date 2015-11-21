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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Гоча Ходжава
№28
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Грузия
Дата рождения
16 марта 1985 (36) лет
Рост
179
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2012/2013
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
10:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Волга
25'
10'
45'
25'
10'
45'
25'
10'
45'
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
10:00
25'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
СКА-Хабаровск
1
Волга
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
14:00
Армавир
0 : 2
СКА-Хабаровск
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 69'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Армавир
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 69' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
10:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Тюмень
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
10:00
минуты: 1' - 76'
Россия. ФНЛ, 19 тур
СКА-Хабаровск
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 76' / Россия. ФНЛ, 19 тур
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
12:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Волгарь
46'
46'
46'
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
12:00
минуты: 1' - 87'
Россия. ФНЛ, 17 тур
СКА-Хабаровск
2
Волгарь
1
минуты: 1' - 87' / Россия. ФНЛ, 17 тур
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
16:00
Арсенал
1 : 0
СКА-Хабаровск
55'
77'
55'
77'
55'
77'
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
16:00
минуты: 34' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Арсенал
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 34' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
12:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Зенит-2
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
12:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 11 тур
СКА-Хабаровск
2
Зенит-2
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 11 тур
07.09.2015
07 сент. 2015
пн
13:30
Байкал
2 : 3
СКА-Хабаровск
07.09.2015
07 сент. 2015
пн
13:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Байкал
2
СКА-Хабаровск
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур