Андрей Стрельцов
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 марта 1984 (37) лет
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 23:00
Динамо
0 : 0
Волгарь
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 23:00
минуты: 1' - 81'
Россия. ФНЛ Второй этап, 5 тур
Динамо
0
Волгарь
0
минуты: 1' - 81' / Россия. ФНЛ Второй этап, 5 тур