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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Андрей Стрельцов
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 марта 1984 (37) лет
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
Динамо
0 : 0
Волгарь
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
минуты: 1' - 81'
Россия. ФНЛ Второй этап, 5 тур
Динамо
0
Волгарь
0
минуты: 1' - 81' / Россия. ФНЛ Второй этап, 5 тур