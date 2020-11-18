Георгий Наваловский
№88
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Грузия
Дата рождения
28 июня 1986 (34) года
Рост
172
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 20:00
Грузия
0 : 0
Эстония
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 20:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 6 тур
Грузия
0
Эстония
0
был в запасе
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 20:00
Грузия
1 : 2
Армения
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 5 тур
Грузия
1
Армения
2
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 5 тур
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
Северная Македония
1 : 1
Грузия
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 4 тур
Северная Македония
1
Грузия
1
был в запасе
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 19:00
Армения
2 : 2
Грузия
54'
54'
54'
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 3 тур
Армения
2
Грузия
2
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 3 тур