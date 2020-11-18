Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Квинси Промес
Гарет Бэйл
Эрлинг Браут Холанд
Джером Боатенг
Килиан Мбаппе
Мануэль Нойер
Россия
Словакия
Япония
Косово
Германия
Китай
Мальта
Норвегия
Исландия
США
Сербия
Реал
Тоттенхэм
Ливерпуль
Фиорентина
Манчестер Сити
Эйбар
Шальке-04
Генк
Шахтер
Вест Хэм
Бавария
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Георгий Наваловский
№88
Защитник
Подписаться
Команда
Динамо
Гражданство
Грузия
Дата рождения
28 июня 1986 (34) года
Рост
172
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига с
лига наций. путь на евро-2020
отбор че-2020
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2020/2021
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
20:00
Грузия
0 : 0
Эстония
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
20:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 6 тур
Грузия
0
Эстония
0
был в запасе
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
20:00
Грузия
1 : 2
Армения
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 5 тур
Грузия
1
Армения
2
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 5 тур
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
Северная Македония
1 : 1
Грузия
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 4 тур
Северная Македония
1
Грузия
1
был в запасе
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
19:00
Армения
2 : 2
Грузия
54'
54'
54'
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 3 тур
Армения
2
Грузия
2
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 3 тур