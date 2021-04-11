Али Гаджибеков
№3
Защитник
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Команда
Чайка
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 авг. 1989 (31) год
Рост
185
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Чайка
-:-
Енисей
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Чайка
-
Енисей
-
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
Оренбург
3 : 0
Чайка
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
3
Чайка
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 18:30
Велес
0 : 1
Чайка
31'
31'
31'
24.03.2021 24 марта 2021 ср 18:30
минуты: 1' - 68'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Велес
0
Чайка
1
минуты: 1' - 68' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Краснодар-2
1 : 1
Чайка
30'
30'
30'
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Краснодар-2
1
Чайка
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:00
Торпедо
1 : 2
Чайка
65'
65'
65'
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Торпедо
1
Чайка
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 18:00
Чайка
0 : 1
Оренбург
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Чайка
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур