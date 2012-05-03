Никола Валентич
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
6 авг. 1983 (37) лет
Рост
185
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.05.2012 03 мая 2012 чт 16:00
Урал
1 : 1
Сибирь
03.05.2012 03 мая 2012 чт 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 50 тур
Урал
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 50 тур
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 15:00
Сибирь
0 : 0
Динамо
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 49 тур
Сибирь
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 49 тур
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 17:00
Мордовия
0 : 2
Сибирь
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 48 тур
Мордовия
0
Сибирь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 48 тур
31.03.2012 31 марта 2012 сб 15:00
Сибирь
0 : 1
Урал
31.03.2012 31 марта 2012 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 43 тур
Сибирь
0
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 43 тур
27.03.2012 27 марта 2012 вт 17:30
Динамо
1 : 0
Сибирь
27.03.2012 27 марта 2012 вт 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 42 тур
Динамо
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 42 тур
20.03.2012 20 марта 2012 вт 14:00
Сибирь
2 : 1
Мордовия
20.03.2012 20 марта 2012 вт 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 41 тур
Сибирь
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 41 тур
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн 12:00
Сибирь
2 : 1
Химки
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 38 тур
Сибирь
2
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 38 тур
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 15:00
Сибирь
0 : 0
Урал
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 34 тур
Сибирь
0
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 34 тур
03.10.2011 03 окт. 2011 пн 17:30
Динамо
1 : 1
Сибирь
03.10.2011 03 окт. 2011 пн 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 31 тур
Динамо
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 31 тур
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 11:00
Луч
1 : 0
Сибирь
19'
19'
19'
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 29 тур
Луч
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 29 тур
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 8:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Сибирь
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 30 тур
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 30 тур
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 14:00
Сибирь
2 : 1
Торпедо
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 28 тур
Сибирь
2
Торпедо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 28 тур
01.09.2011 01 сент. 2011 чт 17:00
Мордовия
1 : 0
Сибирь
01.09.2011 01 сент. 2011 чт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 25 тур
Мордовия
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 25 тур
19.08.2011 19 авг. 2011 пт 15:00
Сибирь
5 : 1
Волгарь
86'
86'
86'
19.08.2011 19 авг. 2011 пт 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 22 тур
Сибирь
5
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 22 тур
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 19:00
Балтика
0 : 1
Сибирь
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 21 тур
Балтика
0
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 21 тур
07.06.2011 07 июня 2011 вт 16:00
Урал
3 : 2
Сибирь
07.06.2011 07 июня 2011 вт 16:00
минуты: 1' - 14'
Россия. ФНЛ Второй этап, 14 тур
Урал
3
Сибирь
2
минуты: 1' - 14' / Россия. ФНЛ Второй этап, 14 тур
25.05.2011 25 мая 2011 ср 15:00
Сибирь
4 : 1
Динамо
69'
69'
69'
25.05.2011 25 мая 2011 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 11 тур
Сибирь
4
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 11 тур
18.05.2011 18 мая 2011 ср 15:00
Сибирь
2 : 2
СКА-Хабаровск
6'
6'
6'
18.05.2011 18 мая 2011 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 10 тур
Сибирь
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 10 тур
15.05.2011 15 мая 2011 вс 15:00
Сибирь
2 : 2
Луч
15.05.2011 15 мая 2011 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 9 тур
Сибирь
2
Луч
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 9 тур
06.05.2011 06 мая 2011 пт 17:30
Торпедо
3 : 2
Сибирь
31'
31'
31'
06.05.2011 06 мая 2011 пт 17:30
31'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
Торпедо
3
Сибирь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур