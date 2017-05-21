Шамиль Асильдаров
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 мая 1983 (37) лет
Рост
186
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2017 21 мая 2017 вс 15:00
ЦСКА
4 : 0
Анжи
21.05.2017 21 мая 2017 вс 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
ЦСКА
4
Анжи
0
был в запасе
17.05.2017 17 мая 2017 ср 19:30
Анжи
1 : 2
Ростов
17.05.2017 17 мая 2017 ср 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Анжи
1
Ростов
2
был в запасе
14.05.2017 14 мая 2017 вс 16:30
Уфа
2 : 1
Анжи
14.05.2017 14 мая 2017 вс 16:30
минуты: 82' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Уфа
2
Анжи
1
минуты: 82' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
01.05.2017 01 мая 2017 пн 18:00
Краснодар
0 : 0
Анжи
01.05.2017 01 мая 2017 пн 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Краснодар
0
Анжи
0
был в запасе
27.04.2017 27 апр. 2017 чт 19:30
Анжи
3 : 3
Томь
27.04.2017 27 апр. 2017 чт 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Анжи
3
Томь
3
был в запасе
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 19:00
Ахмат
0 : 1
Анжи
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ахмат
0
Анжи
1
был в запасе
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 17:00
Анжи
1 : 3
Крылья Советов
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 17:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Анжи
1
Крылья Советов
3
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 19:00
Зенит
1 : 1
Анжи
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Зенит
1
Анжи
1
был в запасе
31.03.2017 31 марта 2017 пт 19:30
Анжи
2 : 3
Урал
31.03.2017 31 марта 2017 пт 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Анжи
2
Урал
3
был в запасе
17.03.2017 17 марта 2017 пт 19:00
Анжи
1 : 0
Оренбург
12'
12'
12'
17.03.2017 17 марта 2017 пт 19:00
минуты: 1' - 61'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Анжи
1
Оренбург
0
минуты: 1' - 61' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
12.03.2017 12 марта 2017 вс 16:30
Спартак
1 : 0
Анжи
12.03.2017 12 марта 2017 вс 16:30
минуты: 78' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Спартак
1
Анжи
0
минуты: 78' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
06.03.2017 06 марта 2017 пн 19:30
Анжи
0 : 1
Рубин
06.03.2017 06 марта 2017 пн 19:30
минуты: 89' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Анжи
0
Рубин
1
минуты: 89' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур