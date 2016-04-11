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Евро-2020
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Олимпиада
Зураби Арзиани
№25
Полузащитник
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Команда
Армавир
Гражданство
Грузия
Дата рождения
19 окт. 1987 (33) года
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2015/2016
2014/2015
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
19:00
Армавир
1 : 0
Волгарь
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Армавир
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
27.03.2016
27 марта 2016
вс
17:00
Балтика
0 : 1
Армавир
27.03.2016
27 марта 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 75'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Балтика
0
Армавир
1
минуты: 1' - 75' / Россия. ФНЛ, 28 тур
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
14:00
Армавир
1 : 3
Арсенал
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Армавир
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 21 тур
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
14:00
Армавир
0 : 2
СКА-Хабаровск
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Армавир
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
7:00
Луч
0 : 1
Армавир
17'
17'
17'
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
7:00
минуты: 1' - 78'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Луч
0
Армавир
1
минуты: 1' - 78' / Россия. ФНЛ, 19 тур
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
14:00
Армавир
0 : 2
Байкал
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Армавир
0
Байкал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
17:00
Тюмень
1 : 0
Армавир
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Тюмень
1
Армавир
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
19:00
Волгарь
2 : 0
Армавир
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Волгарь
2
Армавир
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур