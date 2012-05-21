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Виталий Чочиев
№32
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 дек. 1979 (41) год
Рост
179
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
Сезон:
2011/2012
21.05.2012
21 мая 2012
пн
11:00
Луч
0 : 0
Волгарь
88'
88'
88'
21.05.2012
21 мая 2012
пн
11:00
минуты: 87' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 48 тур
Луч
0
Волгарь
0
минуты: 87' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 48 тур
02.05.2012
02 мая 2012
ср
17:00
Волгарь
3 : 1
Торпедо
78'
78'
78'
02.05.2012
02 мая 2012
ср
17:00
78'
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 45 тур
Волгарь
3
Торпедо
1
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 45 тур
20.04.2012
20 апр. 2012
пт
17:00
Волгарь
0 : 1
Балтика
20.04.2012
20 апр. 2012
пт
17:00
минуты: 67' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 43 тур
Волгарь
0
Балтика
1
минуты: 67' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 43 тур
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
16:30
Урал
0 : 0
Волгарь
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
16:30
минуты: 89' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 28 тур
Урал
0
Волгарь
0
минуты: 89' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 28 тур
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
15:00
Сибирь
5 : 1
Волгарь
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
15:00
минуты: 30' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 22 тур
Сибирь
5
Волгарь
1
минуты: 30' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 22 тур
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:00
Волгарь
3 : 1
Торпедо
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 21 тур
Волгарь
3
Торпедо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 21 тур
14.06.2011
14 июня 2011
вт
11:00
Луч
0 : 1
Волгарь
14.06.2011
14 июня 2011
вт
11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
Луч
0
Волгарь
1
был в запасе
27.05.2011
27 мая 2011
пт
18:00
Волгарь
1 : 0
Химки
27.05.2011
27 мая 2011
пт
18:00
минуты: 1' - 78'
Россия. ФНЛ Второй этап, 12 тур
Волгарь
1
Химки
0
минуты: 1' - 78' / Россия. ФНЛ Второй этап, 12 тур
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
Динамо
0 : 0
Волгарь
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
минуты: 66' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 5 тур
Динамо
0
Волгарь
0
минуты: 66' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 5 тур
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
18:00
Волгарь
1 : 0
Сибирь
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
18:00
минуты: 77' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур
Волгарь
1
Сибирь
0
минуты: 77' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
12:00
Торпедо
2 : 0
Волгарь
79'
79'
79'
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
12:00
минуты: 59' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур
Торпедо
2
Волгарь
0
минуты: 59' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур