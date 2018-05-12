Сергей Кузнецов
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 мая 1986 (34) года
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.05.2018 12 мая 2018 сб 14:00
Ротор
3 : 1
Химки
79'
79'
79'
12.05.2018 12 мая 2018 сб 14:00
79'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Ротор
3
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур