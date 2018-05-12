Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Квинси Промес
Килиан Мбаппе
Гарет Бэйл
Джером Боатенг
Мануэль Нойер
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Япония
Германия
Косово
Мальта
Норвегия
США
Ирландия
Исландия
Китай
Ливерпуль
Тоттенхэм
Реал
Фиорентина
Манчестер Сити
Эйбар
Генк
Шальке-04
Вест Хэм
Шахтер
Бордо
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Сергей Кузнецов
№10
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 мая 1986 (34) года
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2017/2018
2013/2014
12.05.2018
12 мая 2018
сб
14:00
Ротор
3 : 1
Химки
79'
79'
79'
12.05.2018
12 мая 2018
сб
14:00
79'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Ротор
3
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур