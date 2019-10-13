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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Виктор Дмитренко
№4
Защитник
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Команда
Астана
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
4 апр. 1991 (30) лет
Рост
190
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
россия. премьер-лига
Сезон:
2019
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
16:00
Казахстан
0 : 2
Бельгия
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
16:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Казахстан
0
Бельгия
2
был в запасе
09.09.2019
09 сент. 2019
пн
21:45
Россия
1 : 0
Казахстан
09.09.2019
09 сент. 2019
пн
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
Россия
1
Казахстан
0
был в запасе
06.09.2019
06 сент. 2019
пт
19:00
Кипр
1 : 1
Казахстан
06.09.2019
06 сент. 2019
пт
19:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Кипр
1
Казахстан
1
был в запасе