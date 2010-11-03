Дмитрий Горбушин
№9
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
31 мая 1986 (34) года
Рост
182
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 18:00
Ротор
0 : 3
Кубань (ЛФЛ)
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 18:00
минуты: 1' - 77'
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Ротор
0
Кубань (ЛФЛ)
3
минуты: 1' - 77' / Россия. Первый дивизион, 39 тур
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 18:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 2
Мордовия
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Мордовия
2
был в запасе
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 18:00
Краснодар
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Краснодар
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 35 тур
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 17:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Динамо
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 33 тур
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 17:00
Балтика
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
77'
77'
77'
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Балтика
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 32 тур
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 16:30
Сочи
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Сочи
0
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 18:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 1
Иртыш
62'
62'
62'
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 64'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Иртыш
1
минуты: 1' - 64' / Россия. Первый дивизион, 29 тур
31.08.2010 31 авг. 2010 вт 18:00
Волга
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
31.08.2010 31 авг. 2010 вт 18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Волга
0
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 19:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
СКА-Хабаровск
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 19:30
минуты: 73' - 90'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 73' - 90' / Россия. Первый дивизион, 24 тур
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 19:30
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
Луч
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 23 тур
30.07.2010 30 июля 2010 пт 18:30
Авангард
1 : 2
Кубань (ЛФЛ)
30.07.2010 30 июля 2010 пт 18:30
минуты: 1' - 76'
Россия. Первый дивизион, 21 тур
Авангард
1
Кубань (ЛФЛ)
2
минуты: 1' - 76' / Россия. Первый дивизион, 21 тур
09.07.2010 09 июля 2010 пт 19:00
Кубань (ЛФЛ)
6 : 1
Волгарь
09.07.2010 09 июля 2010 пт 19:00
минуты: 1' - 76'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Кубань (ЛФЛ)
6
Волгарь
1
минуты: 1' - 76' / Россия. Первый дивизион, 20 тур
06.07.2010 06 июля 2010 вт 19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
Ротор
26'
26'
26'
06.07.2010 06 июля 2010 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 19 тур
24.05.2010 24 мая 2010 пн 19:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Балтика
24.05.2010 24 мая 2010 пн 19:00
минуты: 64' - 90'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Балтика
0
минуты: 64' - 90' / Россия. Первый дивизион, 12 тур
21.05.2010 21 мая 2010 пт 19:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
Сочи
21.05.2010 21 мая 2010 пт 19:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Сочи
0
был в запасе
13.05.2010 13 мая 2010 чт 16:00
Урал
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
13.05.2010 13 мая 2010 чт 16:00
минуты: 70' - 90'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Урал
0
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 70' - 90' / Россия. Первый дивизион, 10 тур
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 18:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Волга
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 18:00
минуты: 65' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Волга
0
минуты: 65' - 90' / Россия. Первый дивизион, 7 тур
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 18:00
Химки
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 18:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Химки
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
13.04.2010 13 апр. 2010 вт 12:00
Луч
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
90'
90'
90'
13.04.2010 13 апр. 2010 вт 12:00
минуты: 76' - 90'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Луч
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 76' - 90' / Россия. Первый дивизион, 3 тур
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 11:00
минуты: 59' - 90'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
СКА-Хабаровск
0
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 59' - 90' / Россия. Первый дивизион, 4 тур