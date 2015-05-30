Сергей Виноградов
№11
Полузащитник
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Команда
Сахалин
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 нояб. 1981 (39) лет
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.05.2015 30 мая 2015 сб 14:00
Сахалин
0 : 3
Анжи
30.05.2015 30 мая 2015 сб 14:00
минуты: 1' - 16'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Сахалин
0
Анжи
3
минуты: 1' - 16' / Россия. ФНЛ, 34 тур
24.05.2015 24 мая 2015 вс 8:00
Сахалин
2 : 1
Луч
24.05.2015 24 мая 2015 вс 8:00
минуты: 1' - 32'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Сахалин
2
Луч
1
минуты: 1' - 32' / Россия. ФНЛ, 33 тур
10.05.2015 10 мая 2015 вс 8:00
Сахалин
0 : 3
Крылья Советов
10.05.2015 10 мая 2015 вс 8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Сахалин
0
Крылья Советов
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
03.05.2015 03 мая 2015 вс 12:00
Сибирь
1 : 3
Сахалин
54'
54'
54'
03.05.2015 03 мая 2015 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Сибирь
1
Сахалин
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 17:00
Тюмень
5 : 1
Сахалин
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Тюмень
5
Сахалин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 9:00
Сахалин
2 : 0
Сочи
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 9:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Сахалин
2
Сочи
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 9:00
Сахалин
0 : 3
Тосно
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 9:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сахалин
0
Тосно
3
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 26 тур
18.03.2015 18 марта 2015 ср 15:00
Сахалин
2 : 2
Волгарь
18.03.2015 18 марта 2015 ср 15:00
минуты: 68' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Сахалин
2
Волгарь
2
минуты: 68' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 13:00
Сахалин
2 : 3
Волга
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 13:00
минуты: 76' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Сахалин
2
Волга
3
минуты: 76' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 18:00
Химик
1 : 2
Сахалин
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Химик
1
Сахалин
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 14:00
Сахалин
0 : 0
Балтика
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 14:00
минуты: 62' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Сахалин
0
Балтика
0
минуты: 62' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 7:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Сахалин
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 7:00
минуты: 64' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
СКА-Хабаровск
0
Сахалин
1
минуты: 64' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 9:00
Луч
1 : 1
Сахалин
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 9:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Луч
1
Сахалин
1
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 15:00
Крылья Советов
5 : 3
Сахалин
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 15:00
минуты: 1' - 58'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Крылья Советов
5
Сахалин
3
минуты: 1' - 58' / Россия. ФНЛ, 15 тур
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 14:00
Сахалин
0 : 1
Сибирь
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Сахалин
0
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 14:00
Сахалин
0 : 0
Тюмень
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 14:00
минуты: 1' - 55'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Сахалин
0
Тюмень
0
минуты: 1' - 55' / Россия. ФНЛ, 12 тур
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 15:00
Сочи
0 : 1
Сахалин
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 15:00
минуты: 54' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Сочи
0
Сахалин
1
минуты: 54' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 15:00
Тосно
1 : 0
Сахалин
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 15:00
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Тосно
1
Сахалин
0
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 10 тур
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 18:00
Волгарь
2 : 1
Сахалин
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 18:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волгарь
2
Сахалин
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 7 тур
03.08.2014 03 авг. 2014 вс 16:00
Волга
3 : 0
Сахалин
03.08.2014 03 авг. 2014 вс 16:00
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Волга
3
Сахалин
0
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 5 тур