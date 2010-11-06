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Евро-2020
Легкая атлетика
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Киберспорт
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Олимпиада
Константин Суховерхов
№20
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 дек. 1987 (33) года
Рост
172
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2010
2009
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
Авангард
1 : 5
СКА-Хабаровск
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 75' - 90'
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Авангард
1
СКА-Хабаровск
5
минуты: 75' - 90' / Россия. Первый дивизион, 40 тур
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Ротор
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
11:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Первый дивизион, 38 тур
СКА-Хабаровск
2
Ротор
0
минуты: 83' - 90' / Россия. Первый дивизион, 38 тур
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
6:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Волгарь
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
6:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 37 тур
СКА-Хабаровск
1
Волгарь
0
был в запасе