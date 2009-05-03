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Теннис
Олимпиада
Андрей Панферов
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 нояб. 1980 (40) лет
Рост
175
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2009
03.05.2009
03 мая 2009
вс
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Металлург
03.05.2009
03 мая 2009
вс
11:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
СКА-Хабаровск
2
Металлург
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 8 тур
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
11:00
Луч
2 : 2
СКА-Хабаровск
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Луч
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
15:00
Сибирь
0 : 0
СКА-Хабаровск
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
15:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Сибирь
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 4 тур
08.04.2009
08 апр. 2009
ср
16:00
Урал
2 : 1
СКА-Хабаровск
08.04.2009
08 апр. 2009
ср
16:00
минуты: 1' - 67'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Урал
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 67' / Россия. Первый дивизион, 3 тур
28.03.2009
28 марта 2009
сб
10:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Чита
28.03.2009
28 марта 2009
сб
10:00
минуты: 77' - 90'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
СКА-Хабаровск
1
Чита
0
минуты: 77' - 90' / Россия. Первый дивизион, 1 тур