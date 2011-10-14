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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Теннис
Олимпиада
Сергей Овчинников
№26
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 дек. 1984 (36) лет
Рост
183
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
11:00
Луч
0 : 2
Динамо
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 33 тур
Луч
0
Динамо
2
был в запасе
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
17:00
Мордовия
1 : 1
Луч
55'
55'
55'
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
17:00
минуты: 1' - 71'
Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур
Мордовия
1
Луч
1
минуты: 1' - 71' / Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур