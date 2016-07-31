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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
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Олимпиада
Сергей Нестеренко
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 дек. 1986 (34) года
Рост
177
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
31.07.2016
31 июля 2016
вс
12:00
СКА-Хабаровск
1 : 3
Мордовия
31.07.2016
31 июля 2016
вс
12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
СКА-Хабаровск
1
Мордовия
3
был в запасе
27.07.2016
27 июля 2016
ср
14:00
Сибирь
0 : 0
СКА-Хабаровск
27.07.2016
27 июля 2016
ср
14:00
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сибирь
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
23.07.2016
23 июля 2016
сб
12:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Химки
23.07.2016
23 июля 2016
сб
12:00
минуты: 68' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
СКА-Хабаровск
1
Химки
1
минуты: 68' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур