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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Павел Кутас
№77
Защитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
3 сент. 1982 (38) лет
Рост
177
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2013/2014
27.02.2014
27 февр. 2014
чт
23:05
Лион
1 : 0
Черноморец
27.02.2014
27 февр. 2014
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Лион
1
Черноморец
0
был в запасе
20.02.2014
20 февр. 2014
чт
21:00
Черноморец
0 : 0
Лион
20.02.2014
20 февр. 2014
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Черноморец
0
Лион
0
был в запасе