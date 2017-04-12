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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Антон Купчин
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
3 апр. 1990 (31) год
Рост
178
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
20:00
Балтика
0 : 0
СКА-Хабаровск
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Балтика
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
26.03.2017
26 марта 2017
вс
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Тюмень
26.03.2017
26 марта 2017
вс
7:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
СКА-Хабаровск
1
Тюмень
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
9:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Тосно
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
9:00
минуты: 78' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
СКА-Хабаровск
1
Тосно
0
минуты: 78' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
08.10.2016
08 окт. 2016
сб
17:00
Спартак-Нальчик
1 : 1
СКА-Хабаровск
41'
41'
41'
08.10.2016
08 окт. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 73'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Спартак-Нальчик
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 73' / Россия. ФНЛ, 16 тур
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
9:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Волгарь
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
СКА-Хабаровск
2
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
19:00
Зенит-2
1 : 1
СКА-Хабаровск
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
19:00
минуты: 24' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Зенит-2
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 24' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
16:00
Тюмень
1 : 3
СКА-Хабаровск
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Тюмень
1
СКА-Хабаровск
3
был в запасе
27.07.2016
27 июля 2016
ср
14:00
Сибирь
0 : 0
СКА-Хабаровск
27.07.2016
27 июля 2016
ср
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сибирь
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
23.07.2016
23 июля 2016
сб
12:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Химки
23.07.2016
23 июля 2016
сб
12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
СКА-Хабаровск
1
Химки
1
был в запасе
11.07.2016
11 июля 2016
пн
18:00
Тамбов
3 : 1
СКА-Хабаровск
11.07.2016
11 июля 2016
пн
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Тамбов
3
СКА-Хабаровск
1
был в запасе