Дадаш Казиханов
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 сент. 1979 (41) год
Рост
172
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.07.2010 09 июля 2010 пт 11:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Авангард
09.07.2010 09 июля 2010 пт 11:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 20 тур
СКА-Хабаровск
2
Авангард
1
был в запасе
04.06.2010 04 июня 2010 пт 19:00
Краснодар
3 : 0
СКА-Хабаровск
04.06.2010 04 июня 2010 пт 19:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Краснодар
3
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
24.05.2010 24 мая 2010 пн 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Динамо
24.05.2010 24 мая 2010 пн 11:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 12 тур
СКА-Хабаровск
0
Динамо
0
был в запасе