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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
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Олимпиада
Виталий Булат
№27
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Молдова
Дата рождения
14 сент. 1987 (33) года
Рост
184
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
23:05
Твенте
2 : 1
Шериф
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Твенте
2
Шериф
1
был в запасе
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
20:00
Шериф
0 : 1
Фенербахче
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Шериф
0
Фенербахче
1
был в запасе
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
22:05
Стяуа
0 : 0
Шериф
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
22:05
минуты: 80' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Стяуа
0
Шериф
0
минуты: 80' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур