Виталий Булат
№27
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Молдова
Дата рождения
14 сент. 1987 (33) года
Рост
184
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 23:05
Твенте
2 : 1
Шериф
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Твенте
2
Шериф
1
был в запасе
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 20:00
Шериф
0 : 1
Фенербахче
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Шериф
0
Фенербахче
1
был в запасе
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 22:05
Стяуа
0 : 0
Шериф
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 22:05
минуты: 80' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Стяуа
0
Шериф
0
минуты: 80' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур