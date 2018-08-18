Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Квинси Промес
Гарет Бэйл
Килиан Мбаппе
Джером Боатенг
Мануэль Нойер
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Япония
Косово
Германия
США
Мальта
Норвегия
Исландия
Китай
Ирландия
Реал
Ливерпуль
Тоттенхэм
Фиорентина
Манчестер Сити
Эйбар
Шальке-04
Генк
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
Шахтер
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Михаил Багаев
№71
Защитник
Подписаться
Команда
Авангард
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 февр. 1985 (36) лет
Рост
179
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2014/2015
2012/2013
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
Авангард
0 : 2
Балтика
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Авангард
0
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
16:00
Зенит-2
1 : 2
Авангард
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Зенит-2
1
Авангард
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
18:30
Авангард
1 : 0
Ротор
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Авангард
1
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
16:00
Химки
3 : 1
Авангард
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Химки
3
Авангард
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур