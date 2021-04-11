Дмитрий Яшин
№16
Вратарь
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Команда
Шинник
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 окт. 1981 (39) лет
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Шинник
-:-
Алания
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Шинник
-
Алания
-
28.03.2021 28 марта 2021 вс 15:00
Иртыш
0 : 0
Шинник
28.03.2021 28 марта 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Иртыш
0
Шинник
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
Шинник
2 : 3
Томь
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Шинник
2
Томь
3
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Шинник
1 : 4
Оренбург
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Шинник
1
Оренбург
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Велес
4 : 2
Шинник
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Велес
4
Шинник
2
был в запасе
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 18:30
Шинник
1 : 3
Балтика
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Шинник
1
Балтика
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 14:00
Краснодар-2
1 : 2
Шинник
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Краснодар-2
1
Шинник
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 18:30
Шинник
1 : 2
Спартак-2
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 18:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Шинник
1
Спартак-2
2
был в запасе
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
Крылья Советов
4 : 1
Шинник
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Крылья Советов
4
Шинник
1
был в запасе