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Олимпиада
Евгений Шпедт
№5
Защитник
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Команда
Новокузнецк
Гражданство
Россия
Дата рождения
26 янв. 1986 (35) лет
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
17:00
Урал
5 : 2
Химки
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 22 тур
Урал
5
Химки
2
был в запасе
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:30
Торпедо
3 : 3
Химки
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
Торпедо
3
Химки
3
был в запасе
04.06.2011
04 июня 2011
сб
15:30
Химки
0 : 6
Мордовия
90'
90'
90'
04.06.2011
04 июня 2011
сб
15:30
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 13 тур
Химки
0
Мордовия
6
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 13 тур
07.05.2011
07 мая 2011
сб
7:00
Луч
0 : 0
Химки
07.05.2011
07 мая 2011
сб
7:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
Луч
0
Химки
0
был в запасе
04.05.2011
04 мая 2011
ср
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Химки
04.05.2011
04 мая 2011
ср
11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 7 тур
СКА-Хабаровск
1
Химки
0
был в запасе
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
16:00
Химки
3 : 1
Урал
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур
Химки
3
Урал
1
был в запасе