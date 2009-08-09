Андрей Утицких
№13
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 янв. 1986 (35) лет
Рост
179
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 15:00
Металлург
0 : 1
Чита
49'
49'
49'
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Металлург
0
Чита
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 24 тур