Михаил Тыняный
№3
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 мая 1989 (31) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 16:00
Тосно
2 : 0
Тамбов
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Тосно
2
Тамбов
0
был в запасе
08.10.2016 08 окт. 2016 сб 12:00
Луч
0 : 1
Тамбов
08.10.2016 08 окт. 2016 сб 12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Луч
0
Тамбов
1
был в запасе
03.09.2016 03 сент. 2016 сб 15:30
Тамбов
1 : 2
Динамо
03.09.2016 03 сент. 2016 сб 15:30
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Тамбов
1
Динамо
2
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур