Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Квинси Промес
Килиан Мбаппе
Мануэль Нойер
Джером Боатенг
Гарет Бэйл
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Япония
Германия
Косово
США
Мальта
Ирландия
Норвегия
Исландия
Китай
Ливерпуль
Реал
Тоттенхэм
Фиорентина
Манчестер Сити
Эйбар
Генк
Шальке-04
Шахтер
Бордо
Манчестер Юнайтед
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Денис Скороходов
№32
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 сент. 1981 (39) лет
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
02.05.2016
02 мая 2016
пн
13:00
Сибирь
1 : 2
Тосно
02.05.2016
02 мая 2016
пн
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Сибирь
1
Тосно
2
был в запасе
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
Балтика
3 : 1
Сибирь
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
3
Сибирь
1
был в запасе
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
16:00
Сибирь
2 : 1
СКА-Хабаровск
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Сибирь
2
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
8:00
Луч
0 : 3
Сибирь
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
8:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Луч
0
Сибирь
3
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
12:00
Сибирь
1 : 4
Тюмень
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
12:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Сибирь
1
Тюмень
4
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 21 тур
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
13:00
Тосно
0 : 1
Сибирь
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Тосно
0
Сибирь
1
был в запасе
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
16:00
Сибирь
3 : 0
Арсенал
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
16:00
минуты: 89' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Сибирь
3
Арсенал
0
минуты: 89' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
19:00
Зенит-2
3 : 3
Сибирь
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
19:00
минуты: 82' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Зенит-2
3
Сибирь
3
минуты: 82' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
16:00
Сибирь
1 : 0
Байкал
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
16:00
минуты: 89' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Сибирь
1
Байкал
0
минуты: 89' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
16:00
Сибирь
1 : 0
Балтика
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
16:00
минуты: 78' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Сибирь
1
Балтика
0
минуты: 78' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
17:30
Армавир
2 : 0
Сибирь
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Армавир
2
Сибирь
0
был в запасе
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
19:00
Волга
2 : 1
Сибирь
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волга
2
Сибирь
1
был в запасе
27.07.2015
27 июля 2015
пн
16:00
Сибирь
2 : 0
Луч
27.07.2015
27 июля 2015
пн
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сибирь
2
Луч
0
был в запасе
20.07.2015
20 июля 2015
пн
17:00
Тюмень
0 : 1
Сибирь
20.07.2015
20 июля 2015
пн
17:00
минуты: 89' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тюмень
0
Сибирь
1
минуты: 89' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
11.07.2015
11 июля 2015
сб
19:00
Волгарь
1 : 1
Сибирь
10'
10'
10'
11.07.2015
11 июля 2015
сб
19:00
минуты: 1' - 87'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Волгарь
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 87' / Россия. ФНЛ, 1 тур