Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Квинси Промес
Килиан Мбаппе
Мануэль Нойер
Джером Боатенг
Гарет Бэйл
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Япония
Германия
Косово
США
Мальта
Ирландия
Норвегия
Исландия
Китай
Ливерпуль
Реал
Тоттенхэм
Фиорентина
Манчестер Сити
Эйбар
Генк
Шальке-04
Шахтер
Бордо
Манчестер Юнайтед
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Андрей Сидяев
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 окт. 1980 (40) лет
Рост
185
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:30
Волгарь
0 : 3
Урал
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
Волгарь
0
Урал
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
Динамо
0 : 0
Волгарь
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 5 тур
Динамо
0
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 5 тур
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
18:00
Волгарь
1 : 0
Сибирь
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур
Волгарь
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
12:00
Торпедо
2 : 0
Волгарь
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур
Торпедо
2
Волгарь
0
был в запасе