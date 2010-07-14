Радик Сафин
№13
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 марта 1988 (33) года
Рост
184
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.07.2010 14 июля 2010 ср 17:30
Псков-747
1 : 2
Анжи
14.07.2010 14 июля 2010 ср 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Псков-747
1
Анжи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала