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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Радик Сафин
№13
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 марта 1988 (33) года
Рост
184
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
Сезон:
2010/2011
14.07.2010
14 июля 2010
ср
17:30
Псков-747
1 : 2
Анжи
14.07.2010
14 июля 2010
ср
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Псков-747
1
Анжи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала