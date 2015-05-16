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Олимпиада
Михаил Рытов
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 окт. 1984 (36) лет
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
16.05.2015
16 мая 2015
сб
14:00
Тюмень
3 : 0
Балтика
16.05.2015
16 мая 2015
сб
14:00
минуты: 1' - 61'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Тюмень
3
Балтика
0
минуты: 1' - 61' / Россия. ФНЛ, 32 тур
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:00
Балтика
0 : 2
Тосно
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:00
минуты: 1' - 70'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Балтика
0
Тосно
2
минуты: 1' - 70' / Россия. ФНЛ, 31 тур
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
14:00
Химик
2 : 0
Балтика
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Химик
2
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
18:00
Балтика
1 : 1
СКА-Хабаровск
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
9:00
Луч
1 : 1
Балтика
45'
45'
45'
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Луч
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.03.2015
29 марта 2015
вс
18:00
Балтика
0 : 2
Крылья Советов
29.03.2015
29 марта 2015
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
18.03.2015
18 марта 2015
ср
20:00
Балтика
1 : 0
Сочи
18.03.2015
18 марта 2015
ср
20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
1
Сочи
0
был в запасе
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
15:00
Балтика
0 : 0
Волгарь
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Балтика
0
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
18:30
Волга
0 : 0
Балтика
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волга
0
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
14:00
Сахалин
0 : 0
Балтика
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Сахалин
0
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
17:00
Балтика
2 : 3
Анжи
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Балтика
2
Анжи
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
14:00
Сибирь
2 : 0
Балтика
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Сибирь
2
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
Балтика
1 : 1
Тюмень
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Балтика
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур