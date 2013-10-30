Михаил Пименов
№14
Полузащитник
Подписаться
Команда
КАМАЗ
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 сент. 1983 (37) лет
Рост
179
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.10.2013 30 окт. 2013 ср 17:00
Тюмень
2 : 0
Зенит
30.10.2013 30 окт. 2013 ср 17:00
минуты: 79' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тюмень
2
Зенит
0
минуты: 79' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала