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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Бранимир Петрович
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
26 июня 1982 (38) лет
Рост
182
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. премьер-лига
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2012/2013
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
17:30
Волгарь
1 : 1
Тюмень
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
17:30
минуты: 1' - 61'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Волгарь
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 61' / Россия. ФНЛ, 33 тур
12.03.2016
12 марта 2016
сб
19:00
Зенит-2
2 : 3
Волгарь
58'
58'
58'
12.03.2016
12 марта 2016
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Зенит-2
2
Волгарь
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
15:00
Волгарь
3 : 1
Байкал
90'
90'
90'
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
15:00
минуты: 70' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Волгарь
3
Байкал
1
минуты: 70' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
15:00
Волга
0 : 1
Волгарь
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
15:00
минуты: 1' - 86'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Волга
0
Волгарь
1
минуты: 1' - 86' / Россия. ФНЛ, 19 тур
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
12:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Волгарь
52'
52'
52'
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
12:00
минуты: 1' - 76'
Россия. ФНЛ, 17 тур
СКА-Хабаровск
2
Волгарь
1
минуты: 1' - 76' / Россия. ФНЛ, 17 тур
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
18:00
Волгарь
4 : 1
Луч
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Волгарь
4
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
18:30
Волгарь
1 : 0
Тосно
85'
85'
85'
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Волгарь
1
Тосно
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
19:00
Арсенал
1 : 1
Волгарь
65'
65'
65'
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Арсенал
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
20:30
Волгарь
0 : 3
Зенит-2
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
20:30
минуты: 1' - 56'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волгарь
0
Зенит-2
3
минуты: 1' - 56' / Россия. ФНЛ, 7 тур
15.07.2015
15 июля 2015
ср
20:00
Балтика
2 : 1
Волгарь
15.07.2015
15 июля 2015
ср
20:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
2
Волгарь
1
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур
11.07.2015
11 июля 2015
сб
19:00
Волгарь
1 : 1
Сибирь
11.07.2015
11 июля 2015
сб
19:00
минуты: 1' - 58'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Волгарь
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 58' / Россия. ФНЛ, 1 тур