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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Андрей Ложкин
№75
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
11 июля 1984 (36) лет
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
Сезон:
2011/2012
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
Урал
3 : 0
Балтика
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 5 тур
Урал
3
Балтика
0
был в запасе
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
16:00
Химки
3 : 1
Урал
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур
Химки
3
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур