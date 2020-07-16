Алексей Козлов
№34
Защитник
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Команда
Ростов
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 дек. 1986 (34) года
Рост
186
Вес
78
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Правило «Не сиди на мяче – яйцом будет» − это миф. Мы спросили у производителей и футболистов: смысл только в этикете
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#Футбол
16 июля 2020, 13:00
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