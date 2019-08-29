Антон Кобялко
№32
Нападающий
Подписаться
Команда
Арарат-Армения
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 мая 1986 (34) года
Рост
184
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 21:00
Дюделанж
2(5) : 1(4)
Арарат-Армения
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Дюделанж
2(5)
Арарат-Армения
1(4)
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 18:00
Арарат-Армения
2 : 1
Дюделанж
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Арарат-Армения
2
Дюделанж
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
14.08.2019 14 авг. 2019 ср 19:00
Сабуртало
0 : 2
Арарат-Армения
10'
37'
10'
37'
10'
37'
14.08.2019 14 авг. 2019 ср 19:00
10'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Сабуртало
0
Арарат-Армения
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
30.07.2019 30 июля 2019 вт 18:45
Линкольн
1 : 2
Арарат-Армения
30.07.2019 30 июля 2019 вт 18:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Линкольн
1
Арарат-Армения
2
был в запасе
23.07.2019 23 июля 2019 вт 18:00
Арарат-Армения
2 : 0
Линкольн
33'
33'
33'
23.07.2019 23 июля 2019 вт 18:00
33'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Арарат-Армения
2
Линкольн
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд