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Олимпиада
Евгений Качан
№80
Защитник
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Команда
Сызрань-2003
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 марта 1983 (38) лет
Рост
186
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. первый дивизион
Сезон:
2016/2017
14.05.2017
14 мая 2017
вс
11:00
Луч
0 : 0
Сибирь
14.05.2017
14 мая 2017
вс
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Луч
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
10.05.2017
10 мая 2017
ср
15:00
Сибирь
1 : 0
Спартак-Нальчик
10.05.2017
10 мая 2017
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Сибирь
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
14:00
Сибирь
1 : 1
Зенит-2
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Сибирь
1
Зенит-2
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
15:00
Сибирь
1 : 3
Динамо
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Сибирь
1
Динамо
3
был в запасе
12.03.2017
12 марта 2017
вс
13:00
Сибирь
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
12.03.2017
12 марта 2017
вс
13:00
минуты: 65' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сибирь
0
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 65' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
13:00
Сибирь
1 : 0
Химки
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Сибирь
1
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
9:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Сибирь
16'
16'
16'
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
СКА-Хабаровск
2
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
15:00
Тосно
3 : 0
Сибирь
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Тосно
3
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
13:00
Сибирь
0 : 0
Луч
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Сибирь
0
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
15:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
Сибирь
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Спартак-Нальчик
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
12:00
Сибирь
2 : 0
Волгарь
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Сибирь
2
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
08.10.2016
08 окт. 2016
сб
17:00
Зенит-2
3 : 1
Сибирь
08.10.2016
08 окт. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Зенит-2
3
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
19:30
Динамо
1 : 0
Сибирь
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Динамо
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
12:30
Тюмень
3 : 1
Сибирь
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
12:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Тюмень
3
Сибирь
1
был в запасе
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
19:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Сибирь
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
19:00
минуты: 1' - 65'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 65' / Россия. ФНЛ, 8 тур
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
12:30
Сибирь
1 : 0
Мордовия
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
12:30
минуты: 79' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сибирь
1
Мордовия
0
минуты: 79' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
31.07.2016
31 июля 2016
вс
15:00
Химки
1 : 1
Сибирь
31.07.2016
31 июля 2016
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Химки
1
Сибирь
1
был в запасе
27.07.2016
27 июля 2016
ср
14:00
Сибирь
0 : 0
СКА-Хабаровск
27.07.2016
27 июля 2016
ср
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сибирь
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
23.07.2016
23 июля 2016
сб
17:00
Тамбов
3 : 2
Сибирь
23.07.2016
23 июля 2016
сб
17:00
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тамбов
3
Сибирь
2
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
16.07.2016
16 июля 2016
сб
14:00
Сибирь
0 : 1
Тосно
16.07.2016
16 июля 2016
сб
14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Сибирь
0
Тосно
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 2 тур