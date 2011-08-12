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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Исо Каньенда
№33
Нападающий
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Команда
Гражданство
Малави
Дата рождения
27 сент. 1982 (38) лет
Рост
185
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:00
Химки
0 : 0
Динамо
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 21 тур
Химки
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 21 тур
17.06.2011
17 июня 2011
пт
18:00
Динамо
0 : 0
Урал
17.06.2011
17 июня 2011
пт
18:00
минуты: 1' - 71'
Россия. ФНЛ Второй этап, 16 тур
Динамо
0
Урал
0
минуты: 1' - 71' / Россия. ФНЛ Второй этап, 16 тур
07.06.2011
07 июня 2011
вт
18:00
Динамо
0 : 2
СКА-Хабаровск
07.06.2011
07 июня 2011
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 14 тур
Динамо
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 14 тур
04.06.2011
04 июня 2011
сб
15:00
Динамо
1 : 1
Луч
04.06.2011
04 июня 2011
сб
15:00
минуты: 63' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 13 тур
Динамо
1
Луч
1
минуты: 63' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 13 тур
25.05.2011
25 мая 2011
ср
15:00
Сибирь
4 : 1
Динамо
25.05.2011
25 мая 2011
ср
15:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 11 тур
Сибирь
4
Динамо
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 11 тур
19.05.2011
19 мая 2011
чт
18:00
Динамо
0 : 2
Торпедо
19.05.2011
19 мая 2011
чт
18:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 10 тур
Динамо
0
Торпедо
2
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 10 тур