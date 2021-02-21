Владислав Игнатьев
№20
Полузащитник
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Команда
Локомотив
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 янв. 1987 (34) года
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
Локомотив
3 : 0
Тамбов
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 38'
Россия. Кубок, 1/8 финала
Локомотив
3
Тамбов
0
минуты: 1' - 38' / Россия. Кубок, 1/8 финала