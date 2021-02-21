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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Владислав Игнатьев
№20
Полузащитник
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Команда
Локомотив
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 янв. 1987 (34) года
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2016/2017
2014/2015
2012/2013
2011/2012
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
Локомотив
3 : 0
Тамбов
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 38'
Россия. Кубок, 1/8 финала
Локомотив
3
Тамбов
0
минуты: 1' - 38' / Россия. Кубок, 1/8 финала