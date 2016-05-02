Максим Волков
№33
Полузащитник
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Команда
Сахалин
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 июля 1987 (33) года
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.05.2016 02 мая 2016 пн 17:00
Балтика
1 : 4
Арсенал
02.05.2016 02 мая 2016 пн 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Балтика
1
Арсенал
4
был в запасе
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 19:00
Зенит-2
3 : 1
Балтика
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 19:00
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Зенит-2
3
Балтика
1
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
21.04.2016 21 апр. 2016 чт 17:00
Тюмень
1 : 1
Балтика
21.04.2016 21 апр. 2016 чт 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Тюмень
1
Балтика
1
был в запасе
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 17:00
Балтика
3 : 1
Байкал
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 17:00
минуты: 88' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
3
Байкал
1
минуты: 88' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
27.03.2016 27 марта 2016 вс 17:00
Балтика
0 : 1
Армавир
27.03.2016 27 марта 2016 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Балтика
0
Армавир
1
был в запасе
20.03.2016 20 марта 2016 вс 17:00
Балтика
3 : 1
Сибирь
20.03.2016 20 марта 2016 вс 17:00
минуты: 88' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
3
Сибирь
1
минуты: 88' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
16.03.2016 16 марта 2016 ср 18:30
Волга
0 : 1
Балтика
16.03.2016 16 марта 2016 ср 18:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Волга
0
Балтика
1
был в запасе
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 8:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Балтика
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 8:00
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
СКА-Хабаровск
1
Балтика
1
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 20:00
Балтика
3 : 0
Луч
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
3
Луч
0
был в запасе
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 16:00
Волгарь
1 : 0
Балтика
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 16:00
минуты: 61' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волгарь
1
Балтика
0
минуты: 61' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 20:00
Балтика
1 : 3
Тосно
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 20:00
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
1
Тосно
3
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
15.10.2015 15 окт. 2015 чт 19:00
Арсенал
1 : 0
Балтика
15.10.2015 15 окт. 2015 чт 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Арсенал
1
Балтика
0
был в запасе
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 17:00
Балтика
3 : 1
Зенит-2
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
3
Зенит-2
1
был в запасе
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 12:00
Байкал
1 : 0
Балтика
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 12:00
минуты: 72' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Байкал
1
Балтика
0
минуты: 72' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
31.08.2015 31 авг. 2015 пн 16:00
Сибирь
1 : 0
Балтика
31.08.2015 31 авг. 2015 пн 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Сибирь
1
Балтика
0
был в запасе
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 18:00
Балтика
0 : 1
Волга
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 18:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Балтика
0
Волга
1
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 20:00
Балтика
1 : 0
СКА-Хабаровск
34'
34'
34'
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 20:00
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Балтика
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 6 тур
03.08.2015 03 авг. 2015 пн 12:00
Луч
2 : 2
Балтика
03.08.2015 03 авг. 2015 пн 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Луч
2
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
27.07.2015 27 июля 2015 пн 21:00
Балтика
1 : 1
Тюмень
27.07.2015 27 июля 2015 пн 21:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Балтика
1
Тюмень
1
был в запасе
15.07.2015 15 июля 2015 ср 20:00
Балтика
2 : 1
Волгарь
15.07.2015 15 июля 2015 ср 20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
2
Волгарь
1
был в запасе