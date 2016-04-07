Алексей Базанов
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
24 янв. 1986 (35) лет
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2016 07 апр. 2016 чт 12:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Арсенал
07.04.2016 07 апр. 2016 чт 12:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
СКА-Хабаровск
0
Арсенал
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 10:00
Луч
0 : 0
Арсенал
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 10:00
минуты: 62' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Луч
0
Арсенал
0
минуты: 62' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
27.03.2016 27 марта 2016 вс 16:00
Тюмень
1 : 2
Арсенал
27.03.2016 27 марта 2016 вс 16:00
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Тюмень
1
Арсенал
2
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур