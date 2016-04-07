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Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
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Теннис
Олимпиада
Алексей Базанов
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
24 янв. 1986 (35) лет
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
07.04.2016
07 апр. 2016
чт
12:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Арсенал
07.04.2016
07 апр. 2016
чт
12:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
СКА-Хабаровск
0
Арсенал
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
10:00
Луч
0 : 0
Арсенал
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
10:00
минуты: 62' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Луч
0
Арсенал
0
минуты: 62' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
27.03.2016
27 марта 2016
вс
16:00
Тюмень
1 : 2
Арсенал
27.03.2016
27 марта 2016
вс
16:00
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Тюмень
1
Арсенал
2
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур