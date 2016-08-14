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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Игорь Калешин
№23
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
29 мая 1983 (37) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
Сезон:
2016/2017
2014/2015
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
20:00
Анжи
1 : 0
Арсенал
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Анжи
1
Арсенал
0
был в запасе
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
19:30
Арсенал
1 : 0
Рубин
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Арсенал
1
Рубин
0
был в запасе
31.07.2016
31 июля 2016
вс
18:00
Спартак
4 : 0
Арсенал
31.07.2016
31 июля 2016
вс
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Спартак
4
Арсенал
0
был в запасе