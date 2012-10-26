Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Квинси Промес
Джером Боатенг
Гарет Бэйл
Килиан Мбаппе
Мануэль Нойер
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Япония
Косово
Германия
Норвегия
Мальта
США
Ирландия
Исландия
Китай
Реал
Ливерпуль
Тоттенхэм
Фиорентина
Эйбар
Генк
Шальке-04
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Бордо
Шахтер
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Артем Бекетов
№7
Полузащитник
Подписаться
Команда
Армавир
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 июня 1984 (36) лет
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2012/2013
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
17:00
Волгарь
0 : 2
Балтика
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
17:00
минуты: 1' - 83'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
0
Балтика
2
минуты: 1' - 83' / Россия. ФНЛ, 18 тур
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
15:00
Сибирь
1 : 0
Волгарь
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Сибирь
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
Волгарь
3 : 2
Сочи
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
минуты: 1' - 75'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Волгарь
3
Сочи
2
минуты: 1' - 75' / Россия. ФНЛ, 13 тур
06.09.2012
06 сент. 2012
чт
11:00
СКА-Хабаровск
3 : 1
Волгарь
51'
51'
51'
06.09.2012
06 сент. 2012
чт
11:00
51'
минуты: 1' - 85'
Россия. ФНЛ, 10 тур
СКА-Хабаровск
3
Волгарь
1
минуты: 1' - 85' / Россия. ФНЛ, 10 тур
28.08.2012
28 авг. 2012
вт
19:00
Волгарь
1 : 0
Новокузнецк
28.08.2012
28 авг. 2012
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Волгарь
1
Новокузнецк
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
24.07.2012
24 июля 2012
вт
20:00
Волгарь
0 : 1
Уфа
24.07.2012
24 июля 2012
вт
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
0
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
16.07.2012
16 июля 2012
пн
21:00
Балтика
2 : 0
Волгарь
42'
42'
42'
16.07.2012
16 июля 2012
пн
21:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
2
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур
09.07.2012
09 июля 2012
пн
18:00
Волгарь
1 : 1
Химки
09.07.2012
09 июля 2012
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Волгарь
1
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур