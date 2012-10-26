Артем Бекетов
№7
Полузащитник
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Команда
Армавир
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 июня 1984 (36) лет
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.10.2012 26 окт. 2012 пт 17:00
Волгарь
0 : 2
Балтика
26.10.2012 26 окт. 2012 пт 17:00
минуты: 1' - 83'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
0
Балтика
2
минуты: 1' - 83' / Россия. ФНЛ, 18 тур
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 15:00
Сибирь
1 : 0
Волгарь
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Сибирь
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
21.09.2012 21 сент. 2012 пт 18:00
Волгарь
3 : 2
Сочи
21.09.2012 21 сент. 2012 пт 18:00
минуты: 1' - 75'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Волгарь
3
Сочи
2
минуты: 1' - 75' / Россия. ФНЛ, 13 тур
06.09.2012 06 сент. 2012 чт 11:00
СКА-Хабаровск
3 : 1
Волгарь
51'
51'
51'
06.09.2012 06 сент. 2012 чт 11:00
51'
минуты: 1' - 85'
Россия. ФНЛ, 10 тур
СКА-Хабаровск
3
Волгарь
1
минуты: 1' - 85' / Россия. ФНЛ, 10 тур
28.08.2012 28 авг. 2012 вт 19:00
Волгарь
1 : 0
Новокузнецк
28.08.2012 28 авг. 2012 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Волгарь
1
Новокузнецк
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
24.07.2012 24 июля 2012 вт 20:00
Волгарь
0 : 1
Уфа
24.07.2012 24 июля 2012 вт 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
0
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
16.07.2012 16 июля 2012 пн 21:00
Балтика
2 : 0
Волгарь
42'
42'
42'
16.07.2012 16 июля 2012 пн 21:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
2
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур
09.07.2012 09 июля 2012 пн 18:00
Волгарь
1 : 1
Химки
09.07.2012 09 июля 2012 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Волгарь
1
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур