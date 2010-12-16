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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Сергей Барилко
№11
Полузащитник
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Команда
Металлист
Гражданство
Украина
Дата рождения
5 янв. 1987 (34) года
Рост
172
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
23:05
ПСВ
0 : 0
Металлист
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
ПСВ
0
Металлист
0
был в запасе
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
Металлист
2 : 1
Сампдория
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Металлист
2
Сампдория
1
был в запасе